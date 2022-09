Sedlaček za Tanjug: Uz zdravlje i sreću možemo do finala

PRAG – Rekao sam i pre početka turnira da je svaka medalja veliki uspeh. Kako sada igramo i ako nas posluže zdravlje i sreća, zaslužujemo da uđemo u polufinale ili finale eventualno, bez obzira na protivnika kojeg imamo, rekao je za Tanjug košarkaši trener Marin Sedlaček.

Četvrtog dana Evropskog prvenstva u košarci, igrači koji nastupaju u Pragu u grupi D odmaraju i spremaju se za završnicu grupne faze.

Srbija takmičenje nastavlja sutra protiv Finske, a Sedlaček veruje da ekipa može da dogura do same završnice turnira i dodao da se svi nadaju da će se ponoviti uspeh iz 2002. godine, kada je nacionalni tim poslednji put doneo zlato sa velikog takmičenja, tada Svetskog prvenstva u Indijanapolisu:

„Mi svi to priželjkujemo a videćemo koliko će nam to drugi dozvoliti. Mislim da ova reprezentacija zaslužuje izuzetno poverenje, zaslužuje da svi stanemo iza nje jer su momci pokazali karakter i želju da se bore za svoju državu i to treba da se poštuje“, istakao je Sedlaček.

On je pohvalio partije Orlova u prva dva kola.

„Videli smo dosta toga pozitivnog. Svaki meč u svojoj sadržini ima negativnih stvari, ali njih je bilo svakako manje. Pokazali smo karakter, stabilnost, a pokazali smo i stvari koje nas nisu krasile u FIBA prozorima, ali je to glupo porediti jer nije ovaj tim tada igrao. Progres je sigurno krenuo od turnira u Nemačkoj gde smo dobili samopouzdanje. Određene uloge u timu su se tada skockale i mi iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i bolje. Ova dva meča su pokazala da nema protivnika koji su jači i slabiji već da postoji samo jedan odnos prema tim ekipama. Opravdali smo ulogu favorita, ne samo zbog kvaliteta, već i odnosa“, kaže nekadašnji skaut Filadelfije i dodaje da je drugi meč sa Češkom bio vrlo zahtevan iz raznih aspekata:

„Ta utakmica je bila jako specifična zato što je to bila takozvana radna utakmica. Pešić je svima dao šansu, Nedović je igrao manje. Normalno, u takvim situacijama ne može da se očekuje da će se cela utakmica odigrati u istom intenzitetu. Po mom mišljenju rezultat nije bitan, važno je da se pobeđuje. Dok se pobeđuje tu je pozitivna atmosfera i idemo dalje. Pa i ako se izgubi neka utakmica nije to nikakav problem, ali ja ne očekujem da ćemo doživeti poraz u Pragu“.

Sedlaček je naveo i da većina reprezentacija igra promenjivo, sem Nemačke koja igra na domaćem terenu.

„Nemci su danas upisali i treću pobedu savladavši direktnog rivala Litvaniju. Prikazali su mnogo bolju igru na domaćem terenu, nego van Nemačke. Mislim da grupe nisu izjednačene i teško je govoriti šta će se dogoditi kada se grupe budu ukrstile. Biće dosta iznenađenja i da će iz te „čuvene“ B grupe ili kako ste je vi novinari prozvali, grupe smrti, tri ekipe sigurno otići u četvrtfinale. E sada sa kim ćemo se mi ukrstiti, to je sada relativna stvar koja zavisi od mnogo toga i toliko daleko ne bih gledao“, rekao je iskusni trener i dodao da je cela situacija sa virusom korona i pomeranjem rasporeda poremetila mnoge selekcije u pripremi prvenstva Evrope.

„Ovo je vrlo specifična situacija, zbog korone i zbog pomeranja takmičenja. To su neke stvari na koje stručni štabovi nisu mogli da računaju, a i nisu mogli da se opredele za to, koji je ispravan put. Mi smo se najbrže adaptirali zahvaljujući našm treneru i stručnom štabu u korišćenju potencijala igrača na mestima u kojima oni imaju u svojim klubovima. Mislim da je tu tajna ovog uspeha, odnosno trenutno prikazane igre. Imamo dva MVP-ija. Bilo je pitanje kako ćemo da nastupamo bez Teodosića i kako će igrači da se uklope, međutim sistem koji je postavljen i igrači koji su prihvatili taj sistem daju uverenje da smo mi na jedan drugi način ušli spremni u ovo prvenstvo“.

Naredni meč Orlovi igraju sa Finskom sutra od 21 čas.

„Imamo pozitivno iskustvo sa prošlih „prozora“ sa FInskom, kada se „balon“ u vreme korone i igrao na njihovom terenu. Moramo da igramo čvrsto u prvoj četvrtini i čini mi se da na ovom prvenstvu nismo nijednom izgubili prvi period. Tačnije, u oba meča su bolji od rivala bili u prva tri perioda. To svakako daje nadu za optimizam. Finska jeste šuterska ekipa, ekipa tempa i tim gde pojedinci imaju specifične uloge. Počev od plejmejkera koji gradi igru, Sašu Salina koji ne vraća loptu i Laurija Markanena koji se ne spušta ispod koša već šutira s’polja. Ekipa Izraela je verovatno pokazala način kako se igra protiv njih, sa dosta preuzimanja. Naš tim je tako sastavljen da imaju igrače koji mogu da čuvaju sve pozicije što nam daje određenu prednost, a toga se i Finci plaše. Plaše se Jokića, igre unutra kao Nedovića koga do sada nije bilo u punom svetlu“, zaključio je Sedlaček.

Do kraja prve faze prvenstva Evrope, Srbiju pored Finske, očekuju još dueli sa Izraelom (utorak 21h) i Poljskom (četvrtak 21h).

(Tanjug)

