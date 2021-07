Šefu rekla da je bolesna, on je video na televiziji. Dobila je otkaz (foto)

Nina Faruki, radnica iz Engleske, dobila je otkaz jer nije prijavila svom poslodavcu da će otići na utakmicu polufinala Evropskog prvenstva između Engleske i Danske, pošto je prethodno dobila kartu nekoliko sati pred meč.

Njen poslodavac je to otkrio pošto je 37-godišnja radnica usnimljena u krupnom kadru direktnog prenosa utakmice, među 60.000 drugih navijača.

England football fan sacked after boss spots her at Euro 2020 semi-final

Nina Farooqi had called in sick so that she could attend the big match

Such employers🚮🚮 pic.twitter.com/Ro2jlIIpp9

— Get-hyped• (@paultaremwa) July 10, 2021