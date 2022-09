Šejn Larkin zbog povrede ide na pregled u Istanbul

TBILISI – Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman izjavio je da će plejmejker Šejn Larkin otputovati danas privatnim avionom u Istanbul da bi odradio magnetnu rezonancu zbog povrede prstiju, prenosi „Basket njuz“.

Larkin je u današnjem porazu Turske od Španije 72:69 u poslednjem meču petog kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju postigao samo tri poena za 30 minuta.

„Šejn ima velikih problema sa prstima. U Istanbulu će da odradi magnetnu rezonancu, a doktori će da provere njegovu situaciju sa rukom. On nije psihološki spreman. Njegov um je u njegovim rukama. Pokušao je, ali sa ovom povredom nije imao nikakav doprinos“, rekao je Ataman.

On je istakao da veruje da će Larkin biti spreman za osminu finala EP u Berlinu.

„Šejn je sjajan igrač, pokazao je to za poslednje četiri godine. Međutim, on sa ovom povredom nije spreman. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali ima problem sa prstima. Mi ćemo večeras odleteti u Berlin, a on u Istanbul“, istakao je selektor Turske.

(Tanjug)

