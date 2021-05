Šek se obratio Jokiću na srpskom, zvučalo je urnebesno (video)

Košarkaši Denvera pobedili su Portland sa 128:109 u drugoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Nagetse je do izjednačenja u seriji vodio Nikola Jokić sa 38 poena (15/20 šut iz igre), uz osam skokova i pet asistencija za 31 minut igre.

Nakon sjajne partije Jokiću je čestitku uputio i slavni Šekil O’Nil, ali je situacija delovala veoma komično. Čini se da je Amerikanac pokušao da se obrati Nikoli na srpskom uz korišćenje Gugl prevodioca.

.@SHAQ had to show off his Serbian to Jokic 😂 pic.twitter.com/xCe744PMIU

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 25, 2021