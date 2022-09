Sekulić: Nema garancija, sve molra da se izbori na terenu

BERLIN – Nisam tu da komentarišem ili da pravim neke prognoze, nisam zbog toga tu, videli smo da ovde nema nikakve garancije, da nema ništa garantovano, svako mora da se izbori na terenu, rekao je selektor košarkaša Slovenije Aleksander Sekulić pred duel četvrtfinala Evropskog prvenstva sa Poljskom.

„Zoran Dragić je defintiivno aut, on ima dosta tešku povredu kvadricepsa, mislim da je dva meseca pauza za njega. Sigurno će se primetiti njegovo odsustvo. Moraćemo da nađemo rešenje i za to, neki drugi igrači moraju da preuizmu njegovu ulogu i svako mora za neki procenat više da pojača svoju energiju“, izjavio je Sekulić novinarima u Berlinu.

Posle današnjeg treninga Luka Dončić teren je napustio sa ledom na zglobu.

„Nadam da povreda nije teža, mislim da svi u toj fazi takmičenja imaju neke male povredice pogotovo kada je dozvoljena igra sa ovakvim kontaktom. Poznaju se posledice toga, ali osim Zorana nema niko ozbiljnih problema”, rekao je Sekulić i dodao da mu je žao jer je Srbija završila učešće na Eurobasketu:

„Nažalost Srbija je izgubila, ekipa koja je za mene pored Grčke veliki favorit tog takmičenja. Iznenađenje za sve nas kao što sam rekao dokaz je da je ovo jedno izjednačeno prvenstvo i da nema loše ekipe”.

Pre pet godina Slovenija je sa selektorom Igorom Kokoškovim osvojila titulu prvaka.

“Za mene je ovaj tim najbolji, nećemo da se upoređujemo sa drugim timovima ili sa timovima sa prethodih prvenstvava nema nikakvog smisla. Za mene je ovo najbolji tim i uživam što radim sa ovim timom”, rekao je selektor Slovenije i dodao da se pre prvenstva nije čuo sa kolegom Kokoškovim:

“Moram da priznam nisam se sada čuo tokom prvenstva, čuli smo se pre prvenstva. Pošalje on poneku poruku. Verovatno se i on oseća da neće da smeta, ali dobro bi došao njegov savet jer je veliki trener i napravio je ogromne, najveće uspehe slovenačke košarke. Sigurno da bi bio velika pomoć. lakše bi bilo da je on tu”, zaključio je Sekulić.

Slovenija će u četvrtfinalu igrati sa Poljskom u sredu od 20.30 sati.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.