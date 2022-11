Sekulić: Očekujem da Srbija prođe u drugi krug SP

BEOGRAD – Očekujem da fudbalska reprezentacija Srbije prođe u drugi krug Svetskog prvenstva, izjavio je danas za Tanjug sportski novinar Jovan Sekulić

SP počinje danas u Kataru, a naša selekcija će biti u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom.

„Očekujem pre svega da Srbija prođe u drugi krug SP. To je sasvim realno, pošto kada pogledamo ko igra za preostale dve reprezentacije, ne mislim na Brazil koji je favorit. Srbija je jača od Kameruna i Švajcarske, a Brazil je favorit u našoj grupi. Vreme je da Srbija dobije te dve utakmice i dođe u drugi krug, a onda već može da bude neka druga priča“, rekao je Sekulić.

On je ponovio da je plasman Srbije među 32 najbolje selekcije sveta velikih uspeh.

„Za mene je sam dolazak na SP veliki uspeh. Sa Brazilom svom uvek znali da igramo. Neki kažu da je dobro što smo u grupi sa Brazilom, a neki ne. To ćemo videti posle utakmice. Nemamo šta da izgubimo od Brazila, možemo samo da dobijemo. Dok Švajcarsku i Kamerun moraju da dobijemo“, kazao je Sekulić.

Mundijal se po prvi put u istoriji igra u novembru i decembru.

„Meni je jako drago što nema priprema, već se praktično ide direktno iz liga na Mundijal. Na pripremama se dese neki problemi. Dobro je što smo pravo otišli na SP. Na SP u Rusiji naša reprezentacija nije pokazala šta sve može, oštećeni smo protiv Švajcarske, ali to svi već znaju. Da je sviran penal možda bi situacija bila drugačija. Ova reprezentacija je do sada pokazala šta moze. Meni se sviđa taj ofanzivni stil. Mislim da smo jaki u napadu i da tu treba da tražimo šansu, a odbranu ćemo nekako da rešimo“, rekao je on.

Sekulić je istakao da je Brazil po imenima najveći favorit na Mundijalu.

„Brazil je po imenima daleko najjača reprezentacija. Imaju dobar napad, sredinu terena…Ne znamo ko će da igra protiv nas, a verujem da i Tite to ne zna, ako već nije rešio ko će da počne meč sa Srbijom“, kazao je on.

„Ja navijam ceo život za Argentinu, očekujem da konačno budu prvaci sa Lionelom Mesijem. Argentina ima dobar tim, Francuzi da su kompletni bili bi favoriti, ali to će sada da bude teško. Portugalija takođe ima sjajnu ekipu. Kristijano Ronaldo mora da igra, on je opasan igrač. On može da ne odigra dobro, ali će uvek dati gol. Videćemo kako će sada da iskombinuju. Nemci, Englezi i Belgijanci ne spadaju u favorite“, zaključio je Sekulić.

(Tanjug)

