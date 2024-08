Selektor vaterpolista Stevanović: Nemamo pravo na grešku u četvrtfinalu

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović rekao je da zabrinjava igra koju je njegova ekipa pokazala u današnjem porazu od Mađarske, ali da od četvrtfinala zapravo počinje olimpijski turnir za njegov tim, koji više nema prava na grešku.

„Rezultatski nebitan poraz, ali igra koju smo prikazali u ovom trenutku može da nas zabrine. Znamo da sa ovakvom odbranom ne možemo da igramo nijednu utakmicu na ovom šampionatu, 17 golova to je stvarno previše. Ali, ovo se sve zaboravlja, turnir kreće prekosutra, sada više nema prava na grešku i na opravdanja i na priču“, rekao je Stevanović novinarima u Parizu.

Vaterpolisti Srbije izgubili su od Mađarske 13:17, u poslednjoj utakmici Grupe B i kao četvrtoplasirani prošli u četvrtfinale. Selektor je upitan o golmanima njegove ekipe.

„Naša igra nema veze sa golmanima, mi od početka nismo bili agresivni, niti smo imali presing, niti zonu neku agresivniju, pokretljiviju, blokovi užasni, sve to je doprinelo ovakvom izdanju. Ovo se zaboravlja turnir počinje prekosutra i nemamo pravo na grešku. Sigurno možete da očekujete bolje izdanje u četvrtfinalu, biće bolje, ali za koliko će to da bude dovoljno videćemo prekosutra“, naveo je on.

Posle današnjih utakmica biće poznato protiv koga će Srbija igrati u sredu u četvrtfinalu, a mogući protivnici su Italija, Hrvatska i SAD.

„Ne zna se, ima tri ekipe videćemo u toku dana. Imam želju da mnogo bolje uđemo u utakmicu i da odbrana bude bolja, ništa više. Može da se popravi za dva dana“, dodao je Stevanović.

Srbija je u završnici prvog poluvremena primila gol sa više od polovine bazena.

„Nismo počeli kako treba, nismo bili ni agresivni ni precizni. Mađari su loše ušli u meč ali su se brzo vratili i dobili podstrek. Mi smo pali, u stvari smo nastavili, nismo pali. Imali smo 17 primljenih golova, taj jedan gol nije odlučio utakmicu“, rekao je Stevanović.

(Beta)

