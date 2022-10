Selektor ženske odbojkaške reprezentacije: Na korak smo do sna, svi pričaju o Srbiji

Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Danijele Santareli izjavio je da je ponosan na igračice posle plasmana u finale Svetskog prvenstva.

„Pred nama je finale i imamo još jedan korak do našeg sna, a uz to sam i veoma umoran. Veoma sam ponosan na tim i igračice, osoblje, federaciju, sve… Svi su dali svoje najbolje da nas stave u najbolju poziciju. Ovo je neverovatan rezultat, jer je to skroz drugačija ekipa u odnosu na ranije. Svi pričaju o Srbiji, onoj od pre četiri godine, ali ova je skroz drugačija“, rekao je Santareli, preneo je Odbojkaški savez Srbije.

Foto/Tanjug video, arhiva

(Tanjug)

