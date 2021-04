Senzacija: Severna Makedonija iznenadila Nemačku u gostima

Fudbalska reprezentacija Severne Makedonije savladala je večeras Nemačku u Duizburgu 2:1 (1:0) u utakmici trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

Strelci za istorijski trijumf Makedonaca, koji su pokazali da plasman na EURO nije slučajnost, bili su Goran Pandev i Eljif Elmas.

Francuska je u Sarajevu savladala Bosnu i Hercegovinu 1:0 golom Antoana Grizmana, dok je Španija lako nadigrala kosovsku selekciju 3:1.

Meč u Sevilji obeležili su „politički detalji“ jer Španija ne priznaje nezavisnost srpske pokrajine, pa je rival i imao takav tretman.

Španci izazvali buru – tzv. Kosovo dobilo himnu, ali ne i ime

Iako je najavljeno da španska televizija neće u prenosu pustiti himnu takozvane republike Kosovo, taj plan nije ispoštovan, ali je ostvaren drugi, kojim je Španija stavila do znanja šta misli o toj samoproglašenoj državi.

Španija i tzv. Kosovo su u sredu odigrali duel trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru.

