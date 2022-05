Senzacija u Madridu: Špansko čudo izbacilo Nadala i zakazalo prvi meč sa Đokovićem

Mladi španski teniser Karlos Alkaras ostvario je trijumf karijere i u četvrtfinalu mastersa u Madridu eliminisao je svog idola Rafaela Nadala.

History made 💪

The moment @alcarazcarlos03 defeated Rafael Nadal to become the youngest semi-finalist in Madrid history. #MMOPEN pic.twitter.com/SWOBn5Savx

