Serdjo Tavčar predstavio knjigu Kako je Jugoslavija osvojila svet

Knjiga italijanskog novinara Serdja Tavčara „Kako je Jugoslavija osvojila svet“, o fenomenu jugoslovenske škole košarke, predstavljena je večeras u Beogradu.

Tavčar, komentator televizije Koper, na promociji u Italijanskom kulturnom centru rekao je da ljudi danas ne mogu da shvate koliko je jugoslovenska košarka bila popularna, a to je ilustrovao jednom od brojnih anegdota.

„Prvi kadar svakog prenosa bile su mrežice, a ljudi su toliko voleli te prenose subotom da su već posle prvog kadra, bez ikakvog natpisa, znali gde će se igrati utakmica“, ispričao je on, prenose Sportske.

Legendarni slovenačko-italijanski novinar rekao je da su svi ti igrači su postali legende u Italiji i kako je dodao, tada su se italijanski košarkaši trudili da imitiraju Amerikance i svi su bili perfektni, obučeni u Armanijeva odela.

„A onda su došli ovi koji su bili kao ‘seljaci’, ali su sve trpali u koš i sve pobedjivali. Tako je jugoslovenska košarka postala izuzetno popularna u Italiji. Neki timovi su svi zajedno gledali popodnevne utakmice na TV Koper, pa su imitirali igrače koje su videli. Publika danas ne može da shvati šta je tih sat i po na TV Koper značilo za košarku u Italiji, ali i za promociju Jugoslavije“, rekao je Tavčar.

On je bio pasionirani navijač reprezentacije Jugoslavije i veliki ljubitelj jugoslovenske košarke uopšte, a tačno je rekao kada se jugoslovenska košarka završila.

„Kraj je bio kada je poginuo Dražen Petrović. Tada već nije bilo Jugoslavije, bio je rat, a svi igrači legendarne druge generacije igrali su za svoje reprezentacije, ali Draženovom pogibijom se sve završilo i simbolično i zvanično. To je bilo, to je prošlo, svi imamo fantastične uspomene, ali to se više neće vratiti“, rekao je Tavčar.

Legendarni novinar priznao je na kraju da će se možda ljudi u Srbiji naljutiti na njega, ali je rekao da za onu manju Jugoslaviju, odnosno zajednicu Srbije i Crne Gore, nikada nije navijao. Poslednji uspeh koji je napravila reprezentacija koja se zvala Jugoslavija.

„Vi u Srbiji ste od tada imali mnogo uspeha. Ono što ste radili sa Crnom Gorom je zadivljujuće. Ali, moram da priznam da za tu Jugoslaviju, koju sam zvao ‘Srboslavija’, nisam navijao. Za onu prvu sam navijao ‘do smrti’. Moram da vam kažem još nešto i znam da ćete se ljutiti: Argentina je u finalu Svetskog prvenstva 2002. godine bila bolja i zaslužila je da pobedi, i ono na kraju jeste bio faul nad Skonokinijem“, rekao je on.

„Ali, Jugoslavija je tada pobedila majstorskom utakmicom Dejana Bodiroge. Tada je radio nešto nevidjeno do tada, to je bio njegov igrački vrhunac. Emotivno se tada definitivno završila priča jugoslovenske košarke“, dodao je Tavčar.

Serdjo Tavčar je rodjen u Trstu 1950. godine. Radi kao sportski komentator na TV Koper od 1971.

Knjigu „Kako je Jugoslavija osvojila svet“ je izdala izdavačka kuća „Komshe“ i može se kupiti u svim većim knjižarama, ali i na sajtu izdavača.

