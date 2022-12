Serhio Buskets nastavlja karijeru u Al Nasru?

BARSELONA – Fudbaler Barselone Serhio Buskets mogao bi da nastavi karijeru u Al Nasru iz Saudijske Arabije, prenosi katalonski „Mundo deportivo“.

„Buskets je dobio bogatu ponudu od Al Nasra. On ima ugovor sa Barselonom do kraja sezone, ali želi da već u januaru napusti ekipu sa ‘Nou Kampa’, pošto mu katalonski klub ne nudi produženje ugovora. Buskets je želeo da nastavi karijeru u Interu iz Majamija, ali je Amerikancima posao pokvario saudijski princ Faisal Bin Turki. On je Busketsu dao ponudu koja se teško odbija, a zna se da je Al Nasr najbogatiji klub u Saudijskoj Arabiji“, tvrdi „Mundo Deportivo“.

Katalonski klub podseća da je Buskets jedan od simbola Barselone, a 2021. je nasledio

kapitensku traku od Lionela Mesija.

Buskets (34) je u ekipu sa „Nou Kampa“ stigao 2005. godine, a za Barselonu je odigrao 696 utakmica i postigao je 18 golova. Sa ovim klubom osvojio je 30 trofeja.

Španski mediji su ranije preneli da bi kapiten portugalske reprezentacije Kristijano Ronaldo trebalo da nastavi karijeru u Al Nasru. Ronaldo je ranije demantovao ovu informaciju, ali španski mediji tvrde da će Portugalac u januaru naredne godine potpisati višegodišnji ugovor sa Al Nasrom, a potom će postati sportski ambasador Saudijske Arabije.

(Tanjug)

