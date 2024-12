Sferopulos: Kontrolisali smo utakmicu sve vreme; Barcokas: Naš najgori meč ove sezone

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da je njegova ekipa kontrolisala večerašnju utakmicu Evrolige protiv Olimpijakosa od početka do kraja i da je zabeležila jako bitnu pobedu.

„Mislim da smo utakmicu kontrolisali od početka do kraja, bili smo još bolji u drugom poluvremenu. U trećoj četvrtini smo stekli dvocifrenu prednost, igrali smo dobru odbranu. Odigrali smo dobro na dobre strane terena i ovo je jako bitna pobeda za nas. Hvala navijačima na podršci. Nastavićemo da budemo skromni i da idemo utakmicu po utakmicu. Uz povratak oporavljenih igrača se nadam da ćemo biti još bolji“, naveo je Sferopulos na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Olimpijakos 87:73, u 15. kolu Evrolige.

„Mi se borimo na svakoj utakmici, nevezano od protivnika. Evroliga je jako zahtevna liga, svako može da pobedi svakoga. Moramo da se borimo. Danas mi se svidela naša borba, igrali smo sa dosta želje i fokusa. Kontrolisali smo utakmicu psihološki“, dodao je Sferopulos.

Crvena zvezda ima osam pobeda i sedam poraza, dok Olimpijakos ima skor 9/6.

„Radimo kao profesionalci, pripremamo se na isti način za svaku utakmicu. Nekad se to vidi na terenu, nekad se naše zamisli ne sprovedu i zato smo gubili. Verujem da imamo jako dobre igrače i tim, kad igramo svi zajedno, kad svi doprinose timu, ne samo kroz poene, već i kroz odbranu, skok i neke stvari koje se ne vide u statistici. Na ovaj način igrači moraju da igraju, nevezano koliko postigneš poena, moraš da pomogneš ekipi. Tako je bilo i večeras“, rekao je Sferopulos.

Trener Crvene zvezde pohvalio je igru Dejana Davidovca i Luke Mitrovića na večerašnjoj utakmici.

„Davidovac je „džoker“, može da igra više uloga i pozicija. Ima kvalitet. Mitrović je popravio nivo igre nedavno i ovo je Luka kog mi želimo. Zadovoljni smo njegovom igrom i mislim da će biti još bolji ubuduće“, kazao je on.

Sferopulos je rekao da će biti potrebno vreme da se povređeni igrači vrate u ritam.

„Kad imate povređene igrače moraju da se postepeno uigraju, i to će koštati. (Džoelu) Bolomboju će biti potreban period da uhvati ritam. Isto tako će biti i sa (Džonom) Braunom, još jedan igrač koji ulazi u rotaciju. (Filip) Petrušev se već prilagodio ekipi, spreman je da igra. Posao stručnog štaba je da polako igrače uključi u sistem, ali da to rezultatski ne košta tim. Kad svi budu zdravi, imaću glavobolju da izaberem ekipu“, naveo je Sferopulos.

Sferopulos je pohvalio atmosferu na večerašnjoj utakmici.

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je da je njegova ekipa večeras odigrala svoju najgoru utakmicu u sezoni.

„Zvezda je igrala odlično, uradili su sve što treba da bi pobedili. Ovo je naša najgora utakmica ove sezone, moramo da se pogledamo u ogledalo i da shvatimo da treba da uradimo sve što treba da pobedimo utakmicu na ovom nivou. Ne treba da igramo za svoju statistiku. Bili smo mekani defanzivno, nema izgovora. Danas smo odigrali jako loše, igrali smo dosta individualno, nismo sproveli naš plan na obe strane terena“, naveo je Barcokas.

Barcokas je dodao da su se igrači Crvene zvezde borili više od njegove ekipe.

„Zvezda je igrala jako dobro, jako se bore, mi smo odigrali potpuno suprotno. Oni imaju odlične igrače, nedostaju im neki i dovode nove sada. Alba je juče bila na jedan šut da pobedi Partizan, ne postoje lake utakmice u Evroligi, pogotovo u ovom rasporedu. Imamo velike ambicije i moramo da igramo bolje i da se takmičimo“, rekao je on.

Trener Olimpijakosa kazao je da njegova ekipa mora da promeni svoj mentalitet.

„Ne smatram da smo u krizi. Smatram da je svaka utakmica u Evroligi jako teška. Morate da budete skroz spremni i da igrate zajedno da bi pobedili. Imamo dosta problema trenutno, naše stanje je jako loše, (Nikola) Milutinov je jedini centar kojeg imamo. Moramo da radimo stvari koje nismo radili ranije. Ovo nije izgovor, moramo da igramo jače i da sprovodimo plan. Tek je početak sezone, moramo da promenimo mentalitet i da nam se ovakve utakmice više ne dešavaju“, naveo je on.

Barcokas je izjavio da bi Filip Petrušev, koji je na pozajmici u Crvenoj zvezdi, u ovom momentu dosta pomogao njegovoj ekipi.

„Doveo sam Petruševa prošle godine iz Amerike, on je želeo da ide u Zvezdu, ne možeš da zadržiš nekog ko ne želi da bude tu. On nam je pomogao da osvojimo Superkup, jako je talentovan igrač. Ne želim da ga teram da radi nešto što ne želi. Bila bi dosta drugačija situacija da imamo Filipa, pomogao bi nam dosta“, rekao je on.

Trener Olimpijakosa naveo je da oba srpska kluba u Evroligi imaju dobre ekipe.

(Beta)

