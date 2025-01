Sferopulos: Moramo da igramo mnogo bolju odbranu protiv Monaka

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Monaka odigra mnogo bolje u odbrani u odnosu na meč prethodnog kola protiv Fenerbahčea.

„Još jedna utakmica u duplom kolu i pre nego što budem govorio o protivniku, moram da kažem da je veoma važno da pokažemo pravo lice na terenu u odnosu na sinoć. Prvenstveno, pričam o odbrani, jer moramo da igramo mnogo bolje u tom segmentu ako želimo da imamo šanse protiv kvalitetnog tima. Monako je kvalitetan. Imaju igrače sa talentom za igru jedan na jedan, dobri su kao tim. Dakle, kao što sam rekao, mi moramo da budemo znatno bolji ako mislimo da imamo šansu“, naveo je Sferopulos, a preneo sajt kluba.

Crvena zvezda će u Beogradu dočekati Monako u petak u 20 časova, u 22. kolu Evrolige.

„Sa druge strane, moramo i u napadu da budemo pametni, gledati gde imamo prednost i napadati na pravi način u pravo vreme. Očekujem reakciju igrača i zajedno sa navijačima da se borimo za pozitivan rezultat“, dodao je Sferopulos.

Crveno-beli su, u prethodnom kolu Evrolige, u sredu na svom terenu izgubili od Fenerbahčea 91:96.

Trener Crvene zvezde je naveo da će odluku o nastupu Nemanje Nedovića, koji je zbog povrede propustio utakmicu protiv Fenerbahčea, doneti nakon treninga u petak.

Košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan rekao je da njegova ekipa mora da igra sa dosta više energije i dodao da dobra igra u odbrani otvara prilike za lake poene u tranziciji.

„Moramo da izađemo sa energijom, da budemo spremni da igramo i pobedimo. Znamo da nam dolazi još jedna odlična ekipa. Međutim, moramo da igramo bolju odbranu nego sinoć. Pravili smo greške i oni su nas na kraju kaznili zbog toga. Ne smemo to da ponovimo sutra i znam da ćemo biti bolji. Mi kao tim volimo da igramo u tranziciji i to je veliki deo naše igre. Da bi se to desilo, morate da zaustavljate u defanzivi. Kada smo u mogućnosti da postignemo ta zaustavljanja, i više od jednog poseda u isto vreme, možemo da dobijemo lake poene“, kazao je on.

Crvena zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i devet poraza, dok je Monako treći sa skorom 13/8.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com