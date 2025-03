Sferopulos: Ponosan sam na borbu, izgubili smo zbog promašenih otvorenih šuteva

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da je njegova ekipa izgubila večerašnju utakmicu Evrolige protiv Real Madrida zbog promašenih otvorenih šuteva, ali da je veoma ponosan na borbu svojih igrača u tom duelu.

„Veoma sam ponosan na borbu ekipe danas, iako nismo došli do željenog rezultata. Nismo dobro započeli utakmicu. Real je igrao zonu, sa (Valterom) Tavaresom u reketu, time su nam otežali ulaze u reket, ali smo stvorili dosta otvorenih šuteva, koje smo nažalost promašili. Imali smo 1/15 šut za tri poena u prvoj četvrtini, ni naša odbrana nije bila dovoljno dobra. U drugom poluvremenu smo bili bolji, borili smo se do kraja, ali nismo imali vremena da uradimo nešto više. Real je na kraju pogodio svoja slobodna bacanja, održao malu prednost i pobedio“, izjavio je Sferopulos.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu izgubila od Real Madrida 72:78, u 32. kolu Evrolige.

„Moramo da igramo sa većom koncentracijom i da budemo više spremni da uzimamo šta nam odbrana daje. Danas smo napadali na pravi način, ali nismo pogađali na kraju. Promašivali smo iz kontranapada, promašivali smo i polaganja i dosta otvorenih šuteva. Imamo još dve utakmice i nastavićemo da se borimo“, naveo je Sferopulos, i dodao da su navijači večeras bili sjajni i da su znatno pomogli ekipi.

Sferopulos je rekao da je njegovoj ekipi falilo agresivnosti u odbrani na početku utakmice upravo zbog promašenih otvorenih šuteva.

„Nisam tužan. U Evroligi treba biti bez osećanja. Ako počnemo sad da plačemo izgubićemo narednu utakmicu. Zadovoljan sam borbom do kraja, ali ne igrom sa početka utakmice. Zona nas nije iznenadila, trener (Ćus) Mateo je često koristi, naročito tokom važnih utakmica. Pronalazili smo otvorene šuteve, koje smo promašivali. Ovo je razlog našeg manjka agresivnosti u odbrani. Na poluvremenu sam rekao igračima da treba da se smirimo, da idemo korak po korak, da igramo bolju odbranu. Razlog lošeg početka utakmice su naši promašeni otvoreni šutevi“, kazao je trener Crvene zvezde.

Trener Real Madrida Ćus Mateo rekao je da je njegova ekipa kontrolisala utakmicu sve vreme i igrala jako pametno.

„Kontrolisali smo utakmicu do kraja, do poslednja dva minuta. Čitali smo dobro igru, imali smo problem sa defanzivnim skokovima, to je jedina stvar koju mogu da zamerim svojim igračima, nisu dovoljno dobro gradili. Igrali smo jako pametno, menjali odbrane. Imali smo dobre procente šuta za dva poena, malo izgubljenih lopti, a i kažnjavali smo njihove izgubljene lopte. Ponosan sam na svoje igrače, borili su se do kraja i zabeležili ovu veoma važnu pobedu“, naveo je on.

Mateo je rekao da je zonska odbrana njegove ekipe dobro funkcionisala i da je iznenadila Crvenu zvezdu.

„Zona je bila dobra, pobedili smo. Večeras je radila jer smo ih iznenadili na početku i stekli dobru prednost da igramo malo mirnije, da kontrolišemo bolje ritam. Sjajno je igrati u ovoj atmosferi, sa ovim navijačima i za nas je ovo bitna pobeda. Uvek je sjajan osećaj pobediti ovde, igrači su radili prave stvari“, kazao je Mateo.

Trener Reala je naveo da Crvena zvezda ima sjajan tim i da zaslužuje da se plasira u plej-of Evrolige.

Oba kluba imaju po 18 pobeda i 14 poraza, Crvena zvezda je deveta na tabeli, dok je Real nakon svog četvrtog uzastopnog trijumfa osmi.

Crvena zvezda će u narednom kolu u Beogradu dočekati Efes, dok će Real u Madridu biti domaćin protiv Pariza. Oba kluba će u poslednjem kolu regularnog dela sezone igrati na gostujućem terenu, Zvezda u Atini protiv Panatinaikosa, a Real u Beogradu protiv Partizana.

