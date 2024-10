Sferopulos: Utakmicu su odlučili detalji; Penjarola: Borili smo se sve vreme

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da su večerašnju evroligašku utakmicu protiv Barselone, koju je njegov tim izgubio 94:98, odlučili sitni detalji i da su teški šutevi koje je pogađao protivnički tim bili presudni.

„Utakmica su odlučili detalji, pogađali su neke teške šuteve, dobili su utakmicu, to je presudilo. Bio je derbi od početka do kraja. Naša odbrana nije bila dovoljno dobra za naše standarde, davali su neke lake koševe. Utakmica je bila ravnopravna do kraja“, naveo je Sferopulos nakon utakmice.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu posle produžetaka izgubila od Barselone 94:98, u četvrtom kolu Evrolige.

„Ovo je Evroliga, ovo je visok takmičarski nivo, moramo da ostanemo jaki, nastavićemo i kod kuće i u gostima da se borimo u svim utakmicama. Nažalost nismo navijačima doneli pobedu, nadamo se da ćemo pobeđivati pred njima kasnije,“ dodao je Sferopulos.

Sferopulos je na pitanje zašto Uroš Plavšić nije ulazio u igru, uprkos visini i fizičkoj snazi igrača Barselone, izjavio da on nije spreman i da svoje minute mora prvo da zasluži u ABA ligi.

„Uroš Plavšić nije spreman, mora prvo u ABA ligi da igra dobro, igrao je dosta u Splitu, ali nije bio dobar. Verujem mu, ali treba mu vremena. Svi su igrali slično minuta, tim treba da bude svež“, kazao je on.

Trener Barselone Đoan Penjaroja rekao je da se njegova ekipa borila sve vreme i da je branila Zvezdin šut za tri poena nakon prvog poluvremena.

„Jako bitna utakmica za nas, da nastavimo da gradimo tim. Borili smo se jako sve vreme i došli do pobede. Bila je traljava utakmica. Imali smo problem da branimo šut za tri, ali je ekipa pokazala karakter. Utakmica je bila ravnopravna, igrali smo dobro u napadu uprkos dobroj odbrani Zvezde. Nije bilo lako pobediti u Beogradu. Naša odbrana je bila dobro nakon prvog poluvremena, zaustavili smo im trojke, ali nismo ulaze dobro branili“, naveo je on.

Penjaroja je dodao da je siguran da su njegovi igrači Kevin Panter i Jan Veseli srećni zbog večerašnje pobede, pošto su obojica bivši košarkaši Partizana.

Crvena zvezda i Barselona imaju po tri pobede i poraz.

