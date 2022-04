Šiljković najbolja bokserka BGD pobednika

BEOGRAD – Srpska bokserka Snežana Šiljković pobednica je 59. Beogradskog pobednika – memorijala Branko Pešić.

Ona je u finalu kategorije od 45 do 48 kg savladala Marokanku Jasminu Moutaki.

Najbolja bokserka Srbije Nina Radovanović potvrdila je klasu i još jednom dala do znanja da je jedan od najozbiljnijih kandidata za medalju na predstojećem prvenstvu sveta u Istanbulu.

U kategoriji do 50 kg Radovanovićeva se borila protiv Velšanke Helen Džons i slavila ubeljivo.

Srpska reprezentativka Jelena Zekić u kategoriji do 57 kg imala je težak zadatak protiv Bugarke Svetlane Staneve koja je žestokim tempom i udarcima stigla do pobede.

Natalija Šadrina (do 60 kg) briljirala je protiv Litvanke Ane Starovoitove i osvojila novo zlato Srbiji.

U kateogriji do 63 kg Jelena Janićijević osvojila je srebro u sudaru sa predstavnicom Hrvatske Sarom Beram.

U borbi velterašica (do 66 kg) Milena Matović savladala jeVelšanku Rouz Ekles.

Šampionka Srbije i Balkana Aleksandra Rapajić koja je na nedavno završenom Evropskom šampionatu za mlađe seniorke osvojila bronzu u borbi za zlato memorijala „Branko Pešić“ borila se protiv Bugarke Melise Jonuzove i poražena.

Za najbolju tehničarku turnira proglašena je Bugarka Petrova Stanimira.

Finale u konkurenciji muškaraca, sa osam srpskih boksera, održava se u subotu od 19 sati u Hali sportova „Ranko Žeravica“ na Novom Beogradu.

(Tanjug)

