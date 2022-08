Silva: Mitrović radi mnogo više od samog davanja golova

LONĐON – Trener fudbalera Fulama Marko Silva izjavio je danas da Aleksandar Mitrović donosi njegovom timu mnogo više od samog postizanja golova.

Mitrović je bio dvostruki strelac protiv Liverpula i najzaslužniji za remi Fulama (2:2) protiv viceprvaka Evrope i Engleske u prvom kolu Premijer lige.

„Za mene nije važno šta ljudi pričaju o Mitroviću. Ja sam ovde da izvučem najbolje od svojih igrača, to je moj posao. Ponoviću nešto što sam rekao 20 puta prethodne sezone, on radi mnogo više od postizanja golova. Radi mnogo za tim i čini to na fantastičan način. Tera rivale da budu stalno pod pritiskom“, izjavio je Silva posle utakmice na Krejven kotidžu, a preneli su britanski mediji.

Trener Liverpula Jirgen Klop kritikovao je igru svog tima i požalio se na suv teren.

„Osvojili smo bod u utakmici koju smo odigrali veoma loše, tako da je sada pitanje kako nam se to dogodilo. Naš pristup u početku nije bio kako treba, a onda smo želeli da uzvratimo, ali više nije bilo lako, teren je bio suv…Rezultat je dobar, mislim da nismo zaslužili više od ovoga. Mogli smo i da pobedimo na kraju, ali bilo bi previše“, rekao je Klop.

(Tanjug)

