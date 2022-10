Simeone: Karasko preuzeo odgovornost, Grizman je bio umoran

MADRID – Janik Karasko je odlučio da preuzme odgovornost i izvede penal u 99. minutu protiv Leverkuzena, izjavio je trener fudbalera Atletika Dijego Simeone, prenose španski mediji.

Utakmica petog kola grupe B Lige šampiona između Atletika i Leverkuzena završena je sinoć bez pobednika, 2:2. Glavni sudija Franuz Klemon Turpan svirao je kraj meča, igrači su krenuli ka svlačionici, a onda su reagovali arbitri iz VAR sobe.

Turpan je dobio poruku da pogleda snimak i sporan detalj iz 96. minuta. Na snimku se videlo da je lopta pogodila u ruku jednog fudbalera Leverkuzena, a francuski sudija je potom pokazao na penal.

Karasko je izveo penal, a njegov udarac je odbranio golman Leverkuzena. Lopta se potom odbila do Saula, koji je pogodio prečku, a onda je Kunja iz izgledne pozicije šutirao preko gola. Turpan je potom svirao kraj.

„Karasko je jedan od igrača koji može da preuzme odgovornost. To samopouzdanje je bitno. Antoan Grizman je bio umoran, a Karasko je zgrabio loptu čim je sudija otišao da gleda snimak. Ako fudbaler traži da izvede penal, kao što je to Karasko tražio, onda će ekipa to da mu dopusti“, rekao je Simeone.

Klub Briž i Porto su izborili plasman u osminu finala Lige šampiona iz grupe B. Atletiko je treći sa pet bodova, dok je Leverkuzen četvrti sa četiri.

Ova dva kluba boriće se za plasman u Ligu Evrope. Atletiko će u poslednjem kolu gostovati Portu, dok će Leverkuzen dočekati Klub Briž.

„Mogli bismo da kažemo da na neki način ova eliminacija sumira našu igru u Ligi šampiona. Za sve smo morali mnogo da se pomučimo, u mnogim utakmicama bismo osvojili više bodova da smo bili samo malo efikasniji. Na kraju ova slika sve sumira – promašeni penal, prečka, Karaskov šut…Očigledno, ne tražimo izgovore, jer mnoge stvari nismo uradili. Drugo poluvreme utakmice je bilo na vrhunskom nivou, u nekim trenucima smo davali sve. Nervira nas što u Portu nećemo imati mogućnost da se borimo“, rekao je Simeone.

(Tanjug)

