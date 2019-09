Sin legendarnog Brazilca preminuo dok je igrao fudbal (foto)

Sin legendarnog 49-godišnji Brazilaca Kafua preminuo je u 30. godini. Danilo Felisijano de Moraes je doživeo srčani udar igrajući fudbal u dvorištu svoje kuće u Sao Paolu.

😔 Danilo Feliciano de Moraes, the eldest son of Brazil legend Cafu has tragically died aged 30 whilst playing football with his friends.

🙏 Our sincerest condolences are with his friends and family, may he rest in peace. pic.twitter.com/OvJUy3JZja

