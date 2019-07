Siniša Mihajlović: Testovi krvi su pokazali da imam akutnu leukemiju

Trener Bolonje Siniša Mihajlović potvrdio je danas da su testovi krvi pokazali da boluje od akutne leukemije.

On je na današnjoj konferenciji potvrdio da je na dodatnim pregledima, kojim je podvrgnut zbog groznice, pokazano da boluje od leukemije.

„Imao sam groznicu, ali doktorka nije verovala da je to tek tako… Otišao sam na još jedan test i on je pokazao da imam leukemiju“, rekao je Mihajlović.

On je potom detaljnije objasnio situaciju.

„Kada sam dobio tu vesti, to je bio pravi udarac. Sedeo sam danima plačući… Ovo nisu suze straha. Poštujem bolest, ja ću se suočiti sa tim, sa ispruženim grudima, gledajući je u oči, onako kako sam to uvek činio. Jedva čekam da odem u bolnicu i započnem borbu. Ona je agresivna, ali se može pobediti. I to sam objasnio svojim igračima, imali smo konferencijski poziv s njima i kao što je prirodno, imao sam suze. Objasnio sam im da moramo napasti i otići do pobede. Ako sednemo i pokušamo se braniti, odmah ćemo se srušiti. Moram koristiti svoju taktiku u ovoj borbi i siguran sam, bez ikakvih sumnji, da ću dobiti ovu bitku. pobediću je za moju porodicu, za svoju decu, za sve one koji me vole“, rekao je Mihajlović.

Siniša Mihajlović je Bolonju preuzeo u januaru od Filipa Inzagija i vodio je taj tim od zone ispadanja do desetog mesta na tabeli Serije A.

On je dodao da su poslednja testiranja, koja je obavio 28. februara bili regularni i da nisu pokazivali znake bolesti.

„Do kraja maja sam normalno trenirao, nisam se zamarao, svuda sam putovao… Otac mi je umro od raka, tako da redovno idem na kontrole. Da sada nisam obavio ovaj test, ne bi se znalo dugo da imam leukemiju“, kazao je srpski trener.

On će i pored boleesti ostati trener Bolonje, ali će tokom perioda lečenja njegovi pomoćnici predvoditi ekipu s klupe.

(Beta)