Sivić: Nije bio drugi penal; Stolica: Ne prija nam ovo

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je da je nezadovoljan sudjenjem u večerašnjoj prvenstvenoj utakmici protiv Partizana (3:3) i da je protiv njegove ekipe u nadoknadi vremena dosudjen nepostojeći jedanaesterac, drugi na meču.

„Zadovoljan sam onim šta je moj tim danas pokazao. Odigrali smo dve utakmice u šest dana sa dva najbolja tima u zemlji i mislim da smo na najlepši način pokazali ono šta ćemo da radimo u sezoni. Mislim da smo danas zaslužili pobedu, ja od kad sam postao trener u Srbiji, poslednjih šest meseci, nikad niste čuli da sam rekao reč o sudijama, ali dosta je teško igrati svaku utakmicu kada znate da imate jedan, dva, tri penala, koliko treba za protivnika“, rekao je Sivić posle utakmice za televiziju Arena Sport.

Fudbaleri Radničkog i Partizana odigrali su večeras u Nišu nerešeno 3:3, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.

U utakmici punoj tenzija, oštrih prekršaja i koškanja na terenu, Radnički je na Čairu poveo golom koji je postigao Bojan Mladjović u drugom minutu, a izjednačio je Bibars Natho u 12. minutu iz jedanaesterca. Radnički je poveo u 50. minutu golom Stefana Dimića, a treći gol postigao je Lazar Jovanović u 54. minutu.

Gol za Partizan postigao je Slobodan Urošević u 71. minutu, a bod crno-belima doneo je Rikardo Gomeš u sedmom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

„To je malo teško apsorbovati, medjutim ja čestitam mojim momcima, odigrali smo sjajnu utakmicu i treba da se bavimo našim stvarima, fudbalom, da iz utakmice u utakmicu rastemo u formi da nam se ovo ne bi dešavalo. Čestitam i Partizanu i želim im sve najbolje u ovom prvenstvu“, naveo je Sivić.

Upitan je za jedanaesterce koji su dosudjeni Partizanu.

„Suviše lagano su svirani, ovaj drugi sigurno nije bio, jer sam bio tu. Niti se gleda VAR niti ništa. To su stvari na koje nisam navikao, dosta sam svež u ovim stvarima, voleo bih da vidim da li bi se svirao za Radnički u istoj situaciji“, rekao je Sivić.

Trener Partizana Ilija Stolica rekao je da nije zadovoljan bodom, ali da je utakmica „izmakla kontroli“.

„Ne možemo nikad biti zadovoljni bodom. Mislim da je ova utakmica izmakla kontroli iz raznih razloga, jednostavno, videli ste način na koji je pristupljeno samoj utakmici. Pokušali smo da smirimo to da unesemo mirnoće, medjutim razni faktori su uticali da to ne bude tako“, naveo je on.

Na pitanje da li se kaje što nije dao šansu Marku Živkoviću, Stolica je odgovorio: „To su taktičke stvari o kojima ne vredi u ovom trenutku raspravljati. Analiziraćemo sve, šta je moglo, a šta nije“.

„Važno je da što pre analiziramo ovo i okrećemo se dalje. Ne prija nam ovo, želeli smo da pobedimo, to je glavni utisak“, rekao je Stolica.

Posle dva kola Partizan ima četiri boda, a Radnički bod.

