Sivić već odredio startnu postavu: Napašćemo Partizan!

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog Tomislav Sivić izjavio je da će klub iz Niša ići na pobedu sutra protiv Partizana u meču drugog kola Superlige Srbije.

Radnički je u prvom kolu poražen u gostima od ekipe Crvene zvezde 4:0, dok je Partizan identičnim rezultatom savladao Javor u Ivanjici.

„Živimo u svetu modernih tehnologija i prosto je nemoguće da ja nešto pokušam da sakrijem. Kao što mi otprilike znamo ko će igrati za njih, tako i oni znaju ko će igrati za nas. Duel protiv Partizana će početi sledeća postava: Drobnjak, Aksentijević, Savić, Tolordava, Mlađović, Pejović, Marjanović, Dimić, Jovanović, Mitrović i Petrov. To je najbolje što sada imamo, a nedostaje nam samo Jamkam, koji se polako oporavlja nakon što je bolovao od malarije“, rekao je Sivić za zvanični sajt kluba.

On je istakao da Radnički ima težak raspored na startu nove sezone.

„Posle Zvezde nam sledi meč sa Partizanom, koji je dobro otvorio šampionat i sigurno će ovde doći po pobedu. Mi to znamo, poštujemo njihovu ambiciju, ali imamo isti cilj. Igramo u Nišu i želimo trijumf. Igraćemo otvoreno i napadački kao na Marakani, a nadam se da ćemo sada biti mnogo uspešniji u realizaciji. Partizan igra drugačije od Zvezde, a najveća opasnost preti nam od Rikarda, koji je sjajan napadač. Partizan je dobro ukomponovan tim, sa kvalitetnim fudbalerom na svakoj poziciji. Moj kolega Ilija Stolica je trener koji do cilja voli da dolazi kroz pas igru i to je njegov tim dobro demonstrirao u Ivanjici. Da bi to usavršio biće mu potrebno vremena, ali se na toj utakmici jasno videlo šta on hoće od svoje ekipe i mi smo se temeljno pripremili da to zaustavimo i pokušamo da se nametnemo na terenu. Spremni smo i motivisani i ulazimo u meč naoštreni, sa velikom željom da zabeležimo pobedu na našem stadionu“, naglasio je Sivić.

Utakmica između Radničkog i Partizana biće odigrana sutra od 20 sati u Nišu.

(Tanjug)

