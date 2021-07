Sjajni Adetokumbo doneo šampionsku titulu Milvokiju (foto, video)

Košarkaši Milvokija postali su šampioni NBA lige, pošto su u šeštom meču velikog finala pobedili Finiks 105:98.

The Milwaukee Bucks are CHAMPIONS OF THE WORLD!! pic.twitter.com/yB73gbUJyk

Baksi su tako su sa 4-2 u pobedama bili bolji u velikom finalu, osvojili su titulu prvi put posle 1971. godine, a najzaslužniji za šampionski prsten bio je Janis Adetokumbo.

On je susret završio sa neverovatnih 50 poena, uz 14 skokova i dve asistencije, zbog čega je izabranim za najkorisnijeg igrača (MVP) finala.

Podrška su mu bili Kris Midlton sa 17 poena i Bobi Portis sa jednim manje.

"Wisconsin, we've got a room at the top of the world tonight!"

🔊 The @Bucks radio call as the franchise captures its first championship in 50 years! pic.twitter.com/Y5yE67bTqj

— NBA (@NBA) July 21, 2021