Sjajni Jokić nedovoljan za pobedu Denvera, umalo tuča na terenu (video)

Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 28 poena u porazu Denvera u gostima od Jute 114:108 u NBA ligi.

Jokić je stigao i do dabl-dabla dodajući još čak 21 skok, uz šest asistencija i dve ukradene lopte.

Pratio ga je samo Vil Barton sa 22 pogotka, a Negetsi nisu imali rešenje za Donovana Mičela koji je ubacio 35.

Meč je obeležio i sukob dve strane, započet od Mejsona Plamlija i Derika Fejvorsa, na granici da preraste u opštu tuču.

Derrick Favors and Mason Plumlee were ejected after sparking an altercation on the court following a foul on the floor.

Nikola Jokic came off the bench and down the baseline, but didn’t get involved. pic.twitter.com/2QnsvjcEpA

