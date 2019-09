Skandal: FIFA namestila izbor Mesija? (foto)

Izbor FIFA za najboljeg fudbalera sveta 2019. godine nalazi se pod sumnjom, nakon što su članovi iz Nikaragve i Sudana otkrili da nisu glasali za dobitnika nagrade — Lionela Mesija iz Barselone.

Sudan's Head Couch Zdravko Logarušić accused FIFA of changing his votes on The Best award, as they changed his vote for Salah, Mane, Mbappe, to Messi, Van Dijk, Mane. Probably happens to quite a few people but they don’t notice. @FIFAcom? pic.twitter.com/PKUOgMxM5o

— Zeus (@KeylorinhoW) September 25, 2019