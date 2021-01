Skandal: Kirjos ponovo uvredio Đokovića (video)

Nije dugo trebalo – Nik Kirjos, australijski teniser, ponovo je uputio uvrede na račun Novaka Đokovića.

Najbolji teniser sveta se opet našao na meti kontroverznog kolege koji kao da jedva čeka bilo kakvo pojavljivanje Novaka u javnosti da bi dao komentar.

Đoković je već danima glavna tema u Australiji, državi u kojoj će biti odigran prvi Gren slem turnir godine, a sve zbog okolnosti u kojima se nalaze teniseri.

Novak je od organizatora zahtevao bolje uslove za igrače koji se nalaze u karantinu, ali je to odbijeno.

„Đoković je budala”, naveo je Kirjos na društvenim mrežama.

Djokovic is a tool. I don’t mind Bernie but his Mrs obviously has no perspective, ridiculous scenes 🤦🏽‍♂️ https://t.co/MMgeriH2GJ

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 18, 2021