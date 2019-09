Skandal na Mundobasketu: FIBA priznala grešku, sudije idu kući

Litvanija je porazom od Francuske ispala iz dalje faze takmičenja, a tome je u velikoj meri doprinela pogrešna sudijska odluka na tridesetak sekundi do kraja.

Međunarodna košarkaša federacija (FIBA), koja je organizator Svetskog prvenstva u Kini, izdala je saopštenje povodom žalbe Litvanskog košarkaškog saveza na odluku sudija u meču Francuska-Litvanija.

.@FIBA statement regarding #FRALTU game at the @FIBAWC: pic.twitter.com/y6xRGcE7UM

— FIBA media (@FIBA_media) September 8, 2019