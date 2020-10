Skandal na Rolan Garosu: Policija sumnja na namešten meč (video)

Francuska policija istražuje jedan duel sa ovogodišnjeg Rolan Garosa zbog sumnje da je namešten. Duel prvog kola ženskog dubla predmet je istrage o nameštanju mečeva zbog velikih uplata novca tokom drugog seta.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020