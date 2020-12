Skandal na utakmici: Trener vukao za kosu i udario svog igrača (video)

Jasmin Repeša, hrvatski košarkaški trener, udario je igrača svoje ekipe, italijanskog Pezara, 20-godišnjeg Estonca Henrija Drela.

Incident se dogodio tokom treće četvrtine utakmice Serije A protiv Trsta, u kojoj je mladi bek prethodno proveo devet minuta u igri.

Repeša je Drela podigao sa klupe, povukao za kosu i potom udario otvorenom šakom u leđa.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game.

