Skandal odmah na početku: Mari optužio Cicipasa da vara (video)

Na startu US Opena, Mari je priredio paklen uvod Cicipasu, nateravši ga da igra čak 4 sata i 44 minuta.

Već na početku turnira, Grk je morao da igra iscrpljujući maraton, kao da je finale Grend slema.

Bilo je 2:6, 7;6, 3:6, 6:3, 6:4, a Mari je optužio Grka za koučing tokom ključnih momenata.

„On vara. Tu je toalet. Šta misli, šta je radio? Ja nikad u životu nisam napravio toliko dugu pauzu da bih otišao u toalet“, vikao je Mari supervizoru Geriju Armstrongu.

"It has never once taken me that long to go to the toilet, ever!" #andymurraypic.twitter.com/JiJJoUaipL

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 31, 2021