Skandal u SAD – NBA zvezda brutalno pretukla mladića na sred ulice (video)

Scene nasilja na ulicama u SAD dobile su novi nastavak.

Nakon što se zemlja podigla zbog smrti Džordža Flojda, učesnik izolovanog incidenta bio je poznati američki košarkaš Džej-Ar Smit.

Smit, koji je bio NBA šampiona sa Klivlend Kavalirsima, brutalno je istukao jednog mladića na sred ulice u Los Anđelesu.

Sve zato što mu je ovaj oštetio prozor na kamionetu tokom protesta izazvanih ubistvom Džordža Flojda od strane policajca.

U videu objavljenom vidi se kako Smit brutalno šutira momka na zemlji, a i kada pokušava da ustane bivša NBA zvezda, koja je trenutno bez kluba, udara ga nogom u glavu.

U celoj situaciji njegovi prijatelji su uspeli da ga smire da ne napravi još veći skandal.

JR Smith caught someone breaking his car window and took care of him pic.twitter.com/yU2zaXmTXU

— NBA Retweet (@RTNBA) May 31, 2020