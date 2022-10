Skariolo: Teodosić nije bio besan što ne igra na EP

BEOGRAD – Trener košarkaša Virtusa iz Bolonje Serđo Skariolo izjavio je u intervjuu za Sport klub da igrač italijanskog tima Miloš Teodosić nije bio ljut zbog odluke selektora reprezentacije Srbije Svetislava Pešića da ga odstrani iz ekipe tokom priprema za Evrobasket.

Teodosić je do tog trenutka bio kapiten reprezentacije, a Srbija je bez njega eliminisana u osmini finala od Italije.

„Gledano sa strane, rekao bih da je trener Pešić iskusan, odlučio je da je to najbolje za tim. Da li je u pravu ili ne, ja to ne mogu da kažem. Naravno, Miloš se nadao da će igrati na Evrobasketu, to se nije desilo. On je to primio na profesionalan način, bio je pun poštovanja. Nikada nisam osetio u našem razgovoru bes ili neka loša osećanja zbog toga što se desilo“, rekao je Skariolo.

Italijanski trener kao selektor Španije osvojio je Evropsko prvenstvo, a večeras će predvoditi Virtus na meču Evrolige protiv Partizana u Štark areni.

(Tanjug)

