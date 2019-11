Skijaški klub Crvena zvezda organizuje kampove na Kopaoniku

BEOGRAD – Skijaški klub Crvena zvezda tokom zime organizovaće kampove na Kopaoniku sa ciljem da veliki deo predškolske i školske populacije prođe kroz program i upozna se sa osnovama skijanja.

Kako se navodi u saopštenju, mladi će se uz skijanje učiti poštovanju određenih normi i pravila ponašanja, naučiti kako da prevaziđu probleme, da se međusobno pomažu i izbore za svoj status u grupi na principu zdrave konkurencije.

„Kroz povlašćene uslove boravka i profesionalno organizovan program kampa, stvara se mogućnost masovnog učešća, a iz velikog broja rekreativaca kao krajnji rezultat očekujemo da stasaju novi takmičari i budući reprezentativci. Kvalitetno provedeno vreme, kao i interesantni sadržaji kampa, povećaće mogućnost da se mladi usmere ka pravim vrednostima“, ističe se u saopštenju.

Organizovana su tri sedmodnevna dečija ski kampa u periodima: od 29. decembra 2019. do 5. januara 2020, od 2. do 9. februara i od 9. do 16. februara 2020. godine.

