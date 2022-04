Skinuo sve sa sebe: Evo zašto je Rakitić meč završio smo u donjem vešu (video)

Navijači Barselone nisu zaboravili sve ono što im je između 2014. i 2020. godine u njihovom najdražem dresu davao Ivan Rakitić. Bivši reprezentativac Hrvatske nosio je u tom razdoblju dres katalonskog diva, a na jučerašnjem derbiju u nekoliko je navrata pozdravljen ovacijama tribina, pišu SN.

Ivan Rakitic gave it all to the fans, literally 😂 pic.twitter.com/6DHtSxVxOb

Bila je to prva Raketina utakmica na Kamp Nou otkako se publika vratila na španske stadione, a čim se pojavio na terenu, još uoči samog početka susreta, osetio je ljubav navijača Barselone koji su glasno reagovali kada je pročitano njegovo ime. Rakitića je u nedelju srdačno dočekalo i nekoliko njegovih nekadašnjih saigrača poput Serhija Busketsa i Žordija Albe.

📹 Rakitic gives his shirt and shorts to fans after the game #BarçaSevilla ⏩ @GolagolE3 pic.twitter.com/pfXUpmcsVX

