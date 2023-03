Skola: Kampaco je doneo najbolju odluku prelaskom u Crvenu zvezdu

MADRID – Bivši argentinski košarkaš Luis Skola izjavio je da ga prelazak Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu nije iznenadio, prenosi španski sportski list Marka.

Argentinski plejmejker je u beogradski klub stigao u decembru 2022. godine, ali je zbog kazne Evrolige u najelitnijem evropskom košarkaškom takmičenju zaigrao tek početkom marta.

“Nije me iznenadio Kampaco, ne znam zašto se to smatra kontroverznom odlukom. Smatrao je da je to najbolja odluka za njegovu karijeru u ovom trenutku, a tako i meni izgleda. Crvena zvezda je evroligaški tim, igrao je dobro ali suspenzija ekipa ga je stavila u lošu poziciju. Sviđa mi se ekipa u kojoj igra“, izjavio je Skola.

Dodaje da igrači iz Argentine imaju tendenciju da se „zatvore“ u dve ili tri sredine koje im odgovaraju.

„To značajno umanjuje opcije i izbor. A, eto, imate Crvenu zvezdu, Partizan, nemačke klubove. Mnogo je mesta gde se igra dobra košarka i trebalo bi naši igrači da prošire tu bazu i zaigraju na više različitih mesta. Najvažnije je igrati Evroligu, Evrokup ili Ligu šampiona. Drago mi je što su argentinski igrači počeli malo da šire vidike“, zaključio je Skola.

(Tanjug)

