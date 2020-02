Školarcima besplatni termini za klizanje i plivanje

BEOGRAD – Sportski centar Tašmajdan, u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu Grada Beograda, tokom zimskog raspusta za učenike beogradskih osnovnih i srednjih škola obezbedio je besplatne termine za klizanje i plivanje.

Na stadionu Tašmajdan u periodu od 1. do 16.februara, uz đačku knjižicu, školarci mogu da klizaju svakog dana u terminu od 15 do 17 časova, dok je klizanje u ledenoj dvorani Pionir obezbeđeno do 17. februara radnim danima od 10.30 do 12.30h, a vikendom od 11 do 12.30h.

Uz vaučere koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda, Ul. Kraljice Marije 1/11, obezbeđena je škola plivanja na bazenima Tašmajdan, u periodu od 1. do 29.februara.

Termini za obuku neplivača i usavršavanje tehnike plivanja su ponedeljkom, sredom i petkom od 10 do 11, odnosno i od 11 do 12 časova.

