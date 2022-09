Škrbić: Zvezda neće preskakati stepenice ka Evropi

BEOGRAD – Predsednik Upravnog odbora Rukometnog kluba Crvena zvezda Dragan Škrbić izjavio je danas za Tanjug da crveno-beli neće preskakati stepenice i da imaju petogodišnji plan koji bi trebalo klub da vrati na evropsku mapu.

„Mi smo zacrtali plan koji je na pet godina i smatramo da je bolje da radimo na duži period. U sportu se pokazuje da te instant priče nisu najbolje rešenje. Napravili smo ekipu za koju mislimo da već ove godine može da bude konkurentna i da se bori za vrh, ali nećemo da preskačemo stepenice.

Imamo plan da u narednih pet godina budemo neki faktor u Evropi. Teško je igrati Ligu šampiona i uopšte se kvalifikovati za Ligu šampiona, ali postoje i druga takmiceenja gde mislimo da je mesto Zvezdi. Videćemo za ovu sezonu dokle ćemo dogurati“, rekao je Škrbić.

Vojvodina već devet godina dominira srpskim rukometom i osvaja titule, a Škrbić smatra da je rano da se zapreti Novosađanima.

„Pretenciozno je da mi pretimo bilo kome s obzirom da smo prošle godine igrali plej-aut. Naš cilj je naravno plej-of, a u plej-ofu je sve moguće. Sigurno da, ukoliko nam se ukaže prilika da osvojimo trofej već ove prve godine, da ćemo to uraditi. Ja bih rekao da Vojvodina, bez obzira na to što je promenila ekipu, najveći favorit. Ali mi sigurno nećemo da propustimo šansu ako nam se ukaže“, izjavio je predsednik UO crveno-belih.

Legendarni srpski rukometaš poručio je da u aktuelnom timu Crvene zvezde ima igrača koji poseduju pobednički mentalitet koji su na terenu svojevremeno imali on i direktor kluba Nenad Peruničić.

Crveno-beli su u prvom kolu Arkus lige savladali Dinamo iz Pančeva sa 35:33.

„Ekipa je dobra, pokazali su to na prvoj utakmici. Ono što mene kao člana uprave i predsednika kluba ohrabruje i raduje je to što sam video u toj prvoj utakmici da ima dosta prostora za napredak. Imamo osam novih igrača koji moraju da se uigraju, tako da nećemo da se izlećemo sa izjavama, ali imamo pobednički mentalitet kao što smo imali Nenad i ja kad smo igrali. Na takav način smo i pravili konstelaciju ekipe i birali igrače i siguran sam da će sve proći onako kako treba“, rekao je Škrbić.

On je pozvao sve bivše asove kluba i navijače da budu uz ekipu.

„Zvezda je velika porodica. Mi koji smo formirali novi Upravni odbor pre jedno godinu dana, trudimo se da to pokažemo, da je to jedna familija otvorena za sve one koji su igrali u Zvezdi, koji su igrali u Zvezdi, za sve simpatizere, za navijače, za decu koja treniraju, za njihove roditelje“, izjavio je Škrbić.

(Tanjug)

