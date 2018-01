Snažna poruka podrške: Jelena je ovo rekla Novaku nakon poraza

Najbolji srpski teniser Novak Đoković eliminisan je danas u osmini finala Australijan opena od Hjeona Čunga, a prve reči podrške stigle su od njegove supruge Jelene Đoković.

Odmah po završetku meča koji je odigran u Melburnu, Jelena se oglasila na svom Tviter nalogu i napisala poruku svom dragom.

It was heart warming to watch you back on court again @DjokerNole after all you’ve been through. Long way to go. One step at a time. Idemooooo 💪💪💪 volim te ❤️❤️❤️❤️ #mojheroj

— Jelena Djokovic (@JelenaRisticNDF) January 22, 2018