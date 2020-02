Šok u Madridu – Siti srušio Real, Lion bolji od Juventusa

Fudbaleri Mančester Sitija savladali su večeras Real u Madridu sa 2:1 (0:0), u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona, dok je Lion kao domaćin savladao Juventus 1:0 u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona, prenose sportski mediji

Ludo je bilo večeras u Madridu, a domaćini za poraz krive italijanskog sudiju Danijelea Orsata. Real je poveo u 56. minutu posle velike greške gostiju na sredini terena, Vinisijus je „izvukao“ kontru i spojio Iska sa golom – 1:0.

1 – Isco has scored his first Champions League goal since September 2018 (vs Roma), and his first in the knockout stages since May 2017 (vs Atletico Madrid). Smash. #RMAMCI

— OptaJoe (@OptaJoe) February 26, 2020