Šok u Madridu: Tadić skinuo krunu Realu, Ajaksova senzacija za četvrtfinale (video)

Fudbaleri Ajaksa priredili su veliko iznenađenje i pobedom u Madridu nad Realom 4:1 (2:0) plasirali se u četvrtfinale Lige šampiona, uz dve asistencije i gol srpskog reprezentativca Dušana Tadića.

GOAL AJAX

Ziyech left foot finish to the far post pic.twitter.com/UMoCBDIxd1

— Para (@Paracelsus) March 5, 2019