Šokantno: Čuveni komentator STENJAO tokom prenosa meča: „Doživeo klimaks“ (video)

Poznati komentator koji se bavi prenosom turnira u SAD na čelendžer nivou radio je meč između Pitera Polanskog i Kevina Kinga. Tokom jedne od meč lopti Polanski je odservirao drugi servis, usledio je nešto čudniji ritern Kinga, a onda i par udaraca koje je komentator opisao na nesvakidašnji način koji je teško predstaviti rečima, prenose sportski mediji.

Viralni video na Tviteru je prokomentarisao i australijski teniser Tanasi Kokinakis.

„Komentator je doživeo klimaks“, napisao je on.

King se pobedom plasirao u polufinale čelendžera u Ferfildu, gde ga očekuje duel sa Australijancem O’Konelom.

Na sličan način prokomentarisao još jedan meč.

Na istom turniru 18-godišnji Brendon Nakašima ispisao je istoriju postavši najmlađi Amerikanac koji se plasirao u polufinale nekog čelendžera još od Tejlora Frica 2015. godine.

Majk Keton je i u tom meču burno ispratio poslednji poen, u kojem je Nakašima došao do pobede.

Take a bow, Brandon Nakashima!

The 18-year-old California native is the youngest 🇺🇸 into a Challenger semi-final since @Taylor_Fritz97 in 2015.

Into the last four in Fairfield without dropping a set. pic.twitter.com/abjMIyklGb

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 12, 2019