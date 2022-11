Song se posvađao sa Onanom uoči meča sa Srbijom

DOHA – Selektor fudbalske reprezentacije Kameruna Rigober Song izbacio je Andrea Onanu iz nacionalnog tima uoči današnjeg meča sa Srbijom zbog načina na koji se golman afričke selekcije ponaša za vreme utakmica, tvrdi poznati italijanski novinar Fabricio Romano.

Onana je do danas bio neprikosnoven na golu kamerunskog tima, a bio je jedan od važnih aduta uoči duela sa Srbijom u drugom kolu grupe G na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Međutim, Song je odlučio da Onanu izbaci iz nacionalnog tima, a na gol je stao Devis Epasi.

„Onana voli da učestvuje u igru svog tima u stilu nemačkog golmana Manuela Nojera, a to se ne sviđa selektoru Songu. On je nešto konzervativniji i traži od Onane da bude tradicionalni golman. Song ne želi da Onana reskira sa posedom lopte, ali je golman to odbio. On je poručio da ne želi da menja svoj stil igre. Usledila je žestoka rasprava selektora Kameruna i golmana, a Song je potom odlučio da izbaci Onanu iz tima pred duel sa Srbijom“, tvrdi Romano.

Onana je član Intera, a ove sezone brani u odličnoj formi.

(Tanjug)

