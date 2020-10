Španac teško podneo poraz pa optužio Đokovića: Radi to već dugo (video)

Španski teniser Pablo Karenjo-Busta teško je podneo poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa od Novaka Đokovića.

Ovom 29-godišnjaku zasmetalo je to što je tokom prvog seta zatražio medicinski tajm-aut.

– Svaki put kada se stvari zakomplikuju, Novak traži medicinsku pomoć. Radi to već dugo. Već sam to znao. Znao sam šta će desiti na US Openu, šta će se desiti ovde i šta će se i dalje dešavati – rekao je španskim novinarima Karenjo-Busta posle meča.

Prethodno, u delu konferencije na engleskom jeziku, 29-godišnji Španac je, prvo malo sačekao, rekao nekoliko kurtoaznih reči, pa ponovo rekao isto!

Najpre je konferenciju počeo rečima da je zadovoljan mečom i igrom protiv najboljeg na svetu.

– Bio je to dobar meč, očigledno. Igrao sam protiv svetskog “broja 1”. Igrao sam dobro na početku, iskoristio sam prilike, dobro sam počeo i u drugom setu, ali nisam iskoristio prilike. Tada je on počeo da igra bolje. To je bio trenutak kada nisam igrao kako znam. Tokom tih pet, šest, sedam gemova sam bio najgori što se tiče celog meča – a onda ponovio svoje mišljenje o svetskom broju 1.

– Poslednjih nekoliko godina on to uvek radi kada ima probleme na terenu. Ne znam, možda je to zbog pritiska ili to mora da radi zbog nečega drugog. On posle toga nastavi da igra potpuno normalno. Ne znam da li ga stvarno boli ili je do nečega u glavi. To pitajte njega – rekao je Karenjo-Busta.

