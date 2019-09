Španci posle preokreta i dva produžetka do finala Mundobasketa

Košarkaška reprezentacija Španije prvi je finalista Svetskog prvenstva u Kini, pošto je danas u Pekingu pobedila Australiju posle dva produžetka sa 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 24:17).

Španija će se za titulu šampiona sveta boriti protiv pobedika drugog polufinala u kojem se od 14.00 sastaju Argentina i Francuska.

Najefikasniji u redovima Španije bio je Mark Gasol sa 33 poena, Riki Rubio je dodao 19, a Serhio Ljulj 17 poena. Na drugoj strani istakao se Pati Mils sa 32 poena, dok je Nik Kej ubacio 18.

Australija je bila mnogo bolji rival tokom gotovo celog meča, vodila je, imala je i dvocifrenu prednost, ali je sve prokockala u finišu poslednje deonice.

Španija je 8,7 sekundi pre kraja, nakon sumnjivog faula, povela sa 71:70 poenima Gasola sa linije za slobodna bacanja. Usledio je napad Australije, Mils je fauliran, ali je ubacio samo jedno bacanje nakon čega je Španiji ostalo 4,7 sekundi za poslednji napad.

Rubio je pokušao da donese svojoj ekipi pobedu šutem sa pola terena, nije bio precizan, pa je meč otišao u produžetak.

Pobednik ovog meča nije bio rešen ni posle prvog produžetka, da bi se potom Španci mnogo bolje snašli u drugom produžetku. Dva minuta pre kraja drugog produžetka Španci su, nakon dve trojke Ljulja, stigli do velikih plus osam i to im je bilo više nego dovoljno za veliko slavlje i plasman u finale Mundobasketa.

