Španija posle preokreta pobedila Finsku za polufinale EP

Košarkaška reprezentacija Španije plasirala se večeras u Berlinu u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je pobedila selekciju Finske sa 100:90 (19:30, 24:22, 30:15, 27:23).

Aktuelne svetske prvake do pobede je vodio Vili Ernangomes sa 27 poena i pet skokova, Huančo Ernangomes je dodao 15 poena, dok je Dario Brisuela upisao poen manje.

Dabl-dabl učinak u selekciji Finske zabeležio je Lauri Markanen sa 28 poena i 11 skokova, Mikael Jantunen je postigao 18 poena, a Aleksander Madsen je dodao 13 poena.

Finska je sredinom prve četvrtine preuzela vodjstvo u meču, a do kraja tog dela igre povela je sa 30:19.

Tokom druge deonice Finska je u nekoliko navrata imala 15 poena prednosti, da bi se na poluvreme otišlo sa 52:43 za tu selekciju.

Serijom 15:5 Španija je preokrenula rezultat u trećoj četvrtini i došla do vodjstva 60:57, dok je do kraja tog dela uspela da dodje do plus šest (73:67).

Na početku poslednje deonice Španija je čuvala razliku, ali je Finska za trenutak uspela da smanji razliku na 82:80.

Ipak u nastavku Španija vraća prednost, a „trojkom“ Rudija Fernandesa 1:48 minuta pre kraja dolazi i do maksimalnih 98:86.

Španija u polufinalu Evropskog prvenstva igra protiv pobednika večerašnjeg meča izmedju Grčke i Nemačke (20.30).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.