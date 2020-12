Španska ministarka: Pregovaraćemo sa FIFA o meču s tzv Kosovom

MADRID – Ministarka spoljnih poslova Španije Aranča Gonsales Laja izjavila je danas da će vlada pregovarati sa FIFA, „prema pravilima fudbala“, o uslovima odigravanja fudbalskog meča između Španije i tzv. Kosova.

Žreb kvalifikacija za Mundijal u Kataru 2022. godine „umalo je spojio Srbiju i tzv. Kosovo“, ali zbog posebnog pravila FIFA, kosovski tim treba da igra u grupi B protiv reprezentacija tri države koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost južne srpske pokrajine – Španije, Grčke i Gruzije, a priznaje ih samo Švedska.

Nemački portal Sport1.de preneo je da Španija ne želi da igra protiv tzv. Kosova.

„Španija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, ali to ne znači da Španija ne učestvuje na takmičenjima na kojima i Kosovo ima učešće. To smo već učinili na Mediteranskim igrama 2018. godine i na Svetskom prvenstvu za rukometaše do 21 godine“, izjavila je Gonsales Laja, prenosi Europa Preš.

Povodom pitanja da li će kosovska zastava i himna biti isticane tokom mečeva, ministarka je izjavila da to mora da se reši „pravilima FIFA“, koja, kako je pojasnila, nisu pravila međunarodnog prava o priznavanju država.

„Da bismo arbitrirali po kom modalitetu će biti odigrane utakmica između Španije i Kosova i između Grčke i Kosova, pregovaraćemo i razgovarati o tome sa FIFA-om, kao i uvek u skladu sa pravilima fudbala“, rekla je Gonsales Laja.

(Tanjug)

