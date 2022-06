Spiskao 27 miliona dolara, ugradio bankomat u kuću, sada prodaje šampionski prsten

Dešon Stivenson, nekadašnji NBA košarkaš, objavio je da prodaje svoj šampionski prsten iz 2011. godine, kad je s Dalas Maveriksima u finalu pobedio Majami Hit, predvođen LeBronom Džejmsom i Dvejn Vejdom. Stivensonu je to jedina titula prvaka u karijeri. U NBA ligi proveo je 13 godina i bio bitan igrač u svakoj ekipi u kojoj je igrao.

Former NBA guard DeShawn Stevenson is auctioning off his 2011 Mavericks championship ring. 😳

(via @thesmokingcuban) pic.twitter.com/KZSVmd3162

