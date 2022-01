Sportisti o Đokoviću: Najveći je, sve je osvojio, a da nismo ni znali da je bolestan

Novak Đoković dobio je medicinsko izuzeće, svojevrsnu propusnicu za nevakcinisane igrače, i nastupiće na Australijan Openu. Izazvalo je to niz reakcija medija i samih tenisera koji ne kriju da su iznenađeni njegovim dolaskom na prvi Gren Slem turnir sezone, s kojeg su dosad stizale poruke o tome da ni za koga neće biti popusta i da se očekuje da svi koji će učestvovati na turniru budu i vakcinisani.

Deji Mejl je najpre Đokovića nazvao antivakserom, a Džejmi Marej je rekao: „Da sam ja u pitanju, mislim da ne bih dobio izuzeće.“ Nadovezao se i Aleks di Minor izjavom: „Meni je to jako zanimljivo, samo ću to reći“, a reakcije i čuđenja se nastavljaju.

Komentar Tonija Nadala

Jedan od onih kojima nije jasno kako je Đoković na kraju došao u priliku da nastupi na turniru koji je osvojio rekordnih devet puta je i Toni Nadal, stric i nekadašnji trener španskog tenisera Rafaela Nadala.

„Moram priznati da sam, do ove objave, mislio da će odustati od nastupa ili da će se vakcinisati“, rekao je Toni i dodao da je umesto navedenog „pravednost“ australijskih vlasti dovela do toga da Đokoviću bude dozvoljen dolazak.

„Skoro šest miliona ljudi je izgubilo život od ovog prokletog virusa. Želim da pomislim da Novak to zna i da će, kao znak ljudske osetljivosti i razumevanja drugih, objasniti situaciju. Bilo bi dobro kada bi dao neko objašnjenje jer ne verujem da je došlo do bilo kakvih neregularnosti. On, naravno, nema obavezu da dâ ovakve osobne informacije, ali u isto vreme mora da bude svestan da je u ovom trenutku svet u ozbiljnoj zdravstvenoj krizi i da globalno ljudi veoma pate zbog svega što se događa“, dodao je.

Prema saznanjima srpskih medija, Đoković, koji nije otkrio da li je vakcinisan, izuzeće je dobio zbog celijakije.

Svi se čude

Komentara na njegov nastup ima mnogo i od sportista i sportskih novinara, pa tako Nil MekMaon u tekstu u Sidnej Morning Heraldu navodi: „Očekujte zvižduke – duge, glasne i s gnušanjem – od onih koji jednostavno moraju da dopuste da njihova frustracija i bes porastu.“

Šejn Anderson podseća: „Australijanci nisu mogli da dobiju izuzeće za odlazak na sahrane, u posetu svojima u bolnicama ili staračkim domovima. Proveli su mesece u zatočeništvu, ali zdravi elitni sportisti možda imaju ‘zdravstveno izuzeće’ za takmičenje na Australijan Openu.“

„Novak Đoković je najveći teniser svih vremena. Lejver, Agasi, Federer, Sampras, Nadal, Mekinro, Konors i Borg, zaboravite njih. Đoković je osvojio 20 Grand Slemova, 87 titula i milijardu dolara, a da mi nismo znali da ima zdravstvenih problema koji ga oslabljuju“, dodao je igrač australijskog ragbija Kevin Bartlet.

