Sraman potez Cicipasa: Pokušao namerno da pogodi Španca pa pretio sudiji (video)

Prilično uzbudljivo četvrtfinale Barselone odigrali su Grk i Španac. Na kraju je slavio Karlos Alkaraz koji je u tri seta, sa 6:4, 5:7, 6:2 porazio Stefanosa Cicipasa.

Tension on set point…@alcarazcarlos03 wins the first as the crowd get involved in Barcelona 😶#BCNOpenBS pic.twitter.com/eRrPI2lELA

— Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2022